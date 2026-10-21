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© ArLawKa AungTun/iStock

Antihistaminika bei atopischer Dermatitis

Minimale Wirkung und viele unerwünschte Effekte

Helfen Antihistaminika bei atopischer Dermatitis, besser bekannt als Neurodermitis? Dieser Frage ging ein kanadisches Forschungsteam nach. Das Ergebnis: Besser auf den Einsatz verzichten.

Die Verwendung von Antihistaminika als Zusatzbehandlung bei atopischer Dermatitis ist umstritten. Studien zeigen, dass sie die Krankheits- und Juckreizintensität nur minimal verringern. Deutsche Leitlinien empfehlen, Antihistaminika nicht als Langzeitbehandlung gegen den begleitenden Juckreiz bei atopischer Dermatitis z (…)

Stand: 21. Oktober 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 06/2026 / S.20

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