Nasentropfen: Bei Kindern richtig anwenden

Internet-Tricks können gefährlich sein

Wenn Babys und Kleinkinder Nasentropfen brauchen, kann die Anwendung für Eltern ziemlich knifflig sein. Vermeintlich einfache Abhilfen können aber problematisch sein, warnt die Apothekerkammer Niedersachsen. So kursieren im Internet offenbar Videos, in denen Eltern einem Kleinkind mit einer Einwegspritze Salzwasser in die Nasenlöcher spritzen. Die Apothekerkammer rät davon ab, weil damit zu viel Druck auf die Schleimhäute und Nasengänge ausgeübt wird.

So geht es besser: Am einfachsten ist es, wenn Säuglinge und Kleinkinder auf dem Rücken liegen. Zuerst ein Tropfen in das rechte Nasenloch geben und dann den Kopf leicht nach rechts drehen. Dann das Gleiche auf der linken Seite wiederholen. So erreichen die Tropfen die oberen Nasengänge. Bei älteren Kindern ist die Anwendung auch im Sitzen oder Stehen möglich, sie sollten dann im Anschluss den Kopf zurücklegen.

Wenn Kochsalzlösung nicht reicht und abschwellende Nasen­tropfen nötig werden, sollten Eltern unbedingt auf eine altersge­rechte Dosierung achten. Nasentropfen oder -sprays für Erwachsene oder ältere Kinder sind für Babys nicht geeignet, weil sie zu viel Wirkstoff enthalten. Wenn mehrere Familienmitglieder erkältet sind, sollte aus hygienischen Gründen jede Person ein eigenes Fläschchen haben. Beschriften hilft, Verwechslungen zu vermeiden.1

