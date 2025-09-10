Zum Inhalt springen
Vibegron bei überaktiver Blase

Was wir wissen und was nicht

Was ist das? Vibegron ist EU-weit zur Behandlung der Reizblase zugelassen1 und wird in Deutschland unter dem Handelsnamen Obgemsa® vertrieben. Es soll Symptome wie häufiger Harndrang sowie Dranginkontinenz (fehlende Kontrolle über die Blasenentleerung) lindern. Der Patient oder die Patientin nimmt einmal täglich eine 75-mg-Filmtablette ein.

Was ist neu? Vibegron enthält kein neues Wirkprinzip, sondern ist nach dem bereits seit 2014 erhältlichen Mirabegron der zweite Beta-3-Rezeptoragonist und hat di (…)

Stand: 10. September 2025 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 05/2025 / S.08

