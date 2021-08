Glosse: Nutzlos, aber trendy

Gute Pillen – Schlechte Pillen: 2021 / 05 S. 18

Gute Pillen - Schlechte Pillen finanziert sich über Abos und nicht über Werbung oder Geld von Interessengruppen. Das erhält unsere Unabhängigkeit!

Angespannte Stimmung in der Marketing-Abteilung.1 Ein Junior-Texter verzweifelt an dem neuen Produkt: „Es wissen doch alle, dass Magnesium bei nächtlichen Wadenkrämpfen nichts bringt. Was machen wir jetzt?“