Was bedeutet der LPa-Wert?

Risiko für Herzkreislauf-Erkrankungen, aber noch keine Behandlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihren Heften habe ich nichts entdeckt über den LPa Blutwert im Körper. Ist zum Beispiel der Wert über 200, würde ich gerne wissen, ob man dann die Ernährung ändern kann oder muss oder ob nur Tabletten in Frage kommen. Mit freundlichen Grüßen M.R.

GPSP: Lipoprotein a (LPa) ist ein Eiweißstoff im Blut, der Fette (Cholesterin und Triglyceride) transportiert und so eine Rolle im Fettstoffwechsel spielt. Anders als etwa der Blutwert von LDL (ein weiteres Transporteiweiß für Blutfette) lässt sich der LPa-Spiegel im Blut nicht durch die Ernährung beeinflussen, sondern ist genetisch festgelegt.

Bekannt ist, dass Menschen mit höheren LPa-Werten häufiger einen Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommen können. Etwa 20 Prozent der Europäer:innen haben erhöhte LPa-Werte. Ob das gefährlich ist, entscheidet auch das Ausmaß: Besonders hoch ist das Herz-Kreislauf-Risiko bei LPa-Werten über 180 mg/dl. Allerdings gibt es noch keine spezifische Behandlung. An Medikamenten wird gerade geforscht. Daher raten Fachleute davon ab, ohne Anlass den LPa-Wert zu bestimmen. Bislang kommt bei sehr hohen Werten nur die Lipidapherese infrage, also ein Verfahren zur Blutwäsche, das dieses Eiweiß aus dem Körper eliminiert. Vermutlich schützt die Lipidapherese auch vor Herzinfarkten und Schlaganfällen, allerdings fehlen hier belastbare Belege. Dieses Verfahren ist sehr aufwendig und kommt nur für schwer Erkrankte in Frage.

Viele Patient:innen mit erhöhten LPa-Werten erhalten übrigens ein Statin, um das LDL-Cholesterin möglichst niedrig zu bekommen und so die Gesamtmenge an risikoerhöhenden Blutfetten zu senken. Der LPa-Wert sinkt dadurch jedoch nicht.1

