Übelkeit in der Schwangerschaft

Gute Pillen – Schlechte Pillen: 2020 / 02 S. 22

Bei Kinderwunsch ist die Freude über eine Schwangerschaft groß – wäre da nur nicht die Übelkeit in den ersten Wochen. Leider ist kaum erforscht, was bei den Beschwerden tatsächlich hilft. Seit 2019 ist in Deutschland immerhin ein Medikament zugelassen. Allerdings sind die Belege für den Nutzen bislang eher dünn.