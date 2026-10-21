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© Henadzi Pechan/iStock

Quaddeltherapie bei Schmerzen

Belege für Wirksamkeit fehlen

Bei Schmerzen am Bewegungsapparat wird mitunter ein Medikament zur örtlichen Betäubung direkt unter die Haut gespritzt. Diese sogenannte Quaddeltherapie soll die Beschwerden lindern. Eine aktuelle Bewertung hat die Wirksamkeit untersucht. Die Ergebnisse fallen ernüchternd aus.

Die Quaddeltherapie sieht das gezielte Unterspritzen von Hautregionen im Bereich der Beschwerden mit lokal wirksamen Betäubungsmitteln vor. Dabei bilden sich Quaddeln (kleine Hauterhebungen). Dadurch soll die Schmerzwahrnehmung (…)

Stand: 21. Oktober 2026 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 06/2026 / S.12

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