Editorial 04/2024

Liebe Leserin, lieber Leser,

Lemon Bottle soll beim Abnehmen helfen. Anders als der Name suggeriert, enthält das Produkt keine Zitrone, dafür aber mitunter nicht deklariertes Koffein. Warum das Ganze problematisch ist, erfahren Sie auf Seite 6.

Der Klimawandel bleibt ein relevantes Thema – im Alltag vieler Menschen wie auch in diesem Heft. Mit wärmeren Temperaturen und häufigeren Überschwemmungen müssen wir uns wohl oder übel darauf einstellen, dass Mücken und Zecken hierzulande immer bessere Lebensbedingungen vorfinden. Das gilt auch für neue Arten aus den Tropen und Subtropen, die Krankheiten wie das Dengue-Fieber, Zika, Chikungunya und andere übertragen können. Mehr dazu ab Seite 4.

Babys und Kleinkinder bekommen bei Schmerzen und Fieber oft Paracetamol verabreicht. Einer Übersichtsarbeit zufolge erhöht das das Risiko für Autismus. Die Daten sind aber alles andere als überzeugend. Warum, erfahren Sie auf Seite 8.

„Made in Germany“: Viele verbinden mit diesem Slogan Qualität und Sicherheit. Kein Wunder, dass ihn auch die Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln für sich entdeckt haben. Ab Seite 12 zeigen wir, dass die Werbung mit der Herkunft in Wirklichkeit nur wenig aussagekräftig ist.

An dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Dank an die über 100 Menschen, die unseren kostenlosen Newsletter abonniert haben – und auch an Sie alle, dass Sie ein Abo für unser Heft haben und so helfen, dass unabhängiger Journalismus am Leben bleibt. Empfehlen Sie uns gern weiter.

Ihre

Christina Mikalo

