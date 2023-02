Aloe-Produkte: Irreführende Werbung auf Social Media

Wie Geschäftemacher dubiose Nahrungsergänzungsmittel verkaufen

Kapseln und Drinks mit Aloe vera werden auf Social Media als Wunderwaffe beworben, die den Körper „entgiften“ sollen. Dafür setzen die Verkaufskanäle auf dubiose Werbemethoden.

Ein Kurzvideo auf Instagram: Die Kamera erlaubt einen Blick in einen hellen Raum, Regale und Zeitschriften im Hintergrund. Ein Mann sitzt an einem Tisch, vor ihm steht ein Glasgefäß in der Form eines menschlichen Oberkörpers, gefüllt mit klarem Wasser. „Wisst ihr eigentlich, wa (…)

Dankeschön, dass Sie sich für unsere Informationen in Sachen Gesundheit interessieren Gute Pillen – Schlechte Pillen finanziert sich über Abos und nicht über Werbung oder Geld von Interessengruppen. Das erhält unsere Unabhängigkeit! Daher sind die aktuellen Beiträge der letzten drei Jahre (die letzten 18 Ausgaben) nicht frei lesbar. Sie möchten GPSP unverbindlich kennenlernen? Dann schauen Sie einfach hier in unser Probeheft. Oder bestellen Sie sich ein kostenloses Einzelheft. Alternativ können Sie diesen Beitrag auch als PDF-Download kaufen. Klassik-Abo 6 Ausgaben im Jahresabonnement per Post

Alle kostenpflichtigen Beiträge zum Online-Lesen und als PDF-Download

Auch zum Verschenken!

34,90 € inkl. MwSt. / Jahr Mehr Info Klassik-Abo für Praxen und Firmen 6 Ausgaben oder mehr für Praxen, Firmen, Apotheken im Jahresabonnement per Post

Alle kostenpflichtigen Beiträge zum Online-Lesen und als PDF-Download

ab 49,– € inkl. MwSt. / Jahr

Mehr Info Digital-Abo 6 Ausgaben im Jahresabonnement als PDFs per Mail

Alle kostenpflichtigen Beiträge zum Online-Lesen und als PDF-Download

34,90 € inkl. MwSt. / Jahr Mehr Info Digital-Abo für Praxen und Firmen Alle kostenpflichtigen Beiträge zum Online-Lesen und als PDF-Download

Preis auf Anfrage

Mehr Info Abo kündigen Hier können Sie Ihr Klassik-Abo, Digital-Abo oder das Klassik-Abo für Praxen und Firmen kündigen. Abo kündigen Digital-Abo via Steady Alle kostenpflichtigen Beiträge zum Online-Lesen und als PDF-Download

ab 2,70 € / Monat Mehr Info Sie sind bereits Abonnent? Zur Anmeldung PDF-Downloads kaufen Diesen Beitrag als PDF kaufen – € 2,00 inkl. 7% MwSt.

– Gute Pillen – Schlechte Pillen 02/2023 / S.24