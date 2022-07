Warum wir nicht über Corona berichten

Keine Information über Corona und die Impfstoffe etc. Das ist einfach sehr billig und feige, sich damit rauszureden, dass sich die Sachlage laufend ändert und man dazu momentan keine Stellung nehmen kann. […] Wozu bestelle ich mir Ihre Zeitung, wenn ich bei wirklich essentiellen Fragen alleingelassen werde? F.B.

GPSP: Wir freuen uns, dass Sie hohe Erwartungen an GPSP haben. Wie wir bereits mehrfach thematisiert haben (GPSP 5/2021, S. 3 und GPSP 2/2021, S. 3), liegen die fehlenden Informationen zu den Corona-Impfungen nicht an unserer Feigheit Stellung zu beziehen, sondern schlicht an unserem hohen Anspruch in Verbindung mit unseren begrenzten Kapazitäten. Wir haben aus diesem Grund an andere zuverlässige Quellen für gute Gesundheitsinformationen im Internet verwiesen, explizit auf gesundheitsinformation.de und Medizin-Transparent.at, die sowohl über die Impfung als auch andere Themen im Kontext von Corona berichten, etwa zu vermeintlichen Wundermitteln.

Im Vergleich wird unser Standpunkt vielleicht noch etwas deutlicher: Ein Online-Beitrag auf Medizin-Transparent.at allein zu einem einzigen der Impfstoffe und für eine Altersgruppe (Comirnaty® von Biontech für Erwachsene) hat einen Umfang, der im gedruckten Heft von GPSP etwa acht Seiten entspricht, also fast ein Drittel einer gesamten Ausgabe einnehmen würde. Inzwischen sind fünf Corona-Impfstoffe in Deutschland verfügbar, teilweise auch für Kinder in verschiedenen Altersgruppen. Was das für GPSP bedeuten würde, können Sie leicht ausrechnen.

Der Beitrag bei Medizin transparent wurde seit Erscheinen im Januar 2021 bereits neunmal umfänglich überarbeitet, teilweise im Abstand von zwei bis vier Wochen. Unser gedrucktes Heft erscheint lediglich alle zwei Monate.

Sowohl bei gesundheitsinformation.de als auch bei Medizin-Transparent.at stehen größere Teams hinter den Texten, die hauptamtlich dafür zuständig sind. GPSP hat ein wesentlich kleineres Redaktionsteam, das sich in Teilzeit oder teilweise sogar ehrenamtlich um unsere Zeitschrift und den Internetauftritt kümmert. In der notwendigen Tiefe und mit der gebotenen Sorgfalt, können wir deshalb zu unserem eigenen großen Bedauern viele Themen rund um Corona nicht bearbeiten.

Aus allen diesen Gründen haben wir uns dafür entschieden, für die Impfstoffe und viele weitere Themen rund um Corona auf andere Anbieter zu verweisen. Dass wir gar nicht zu Corona berichten, ist übrigens nicht richtig: Bereits mehrfach haben wir über irreführende Werbung berichtet, bei der Anbieter von Gesundheitsprodukten versuchen, aus der Pandemie Profit zu schlagen. Gerade in diesem Heft finden Sie dazu einen weiteren Beitrag.

Wir lassen Sie also nicht allein, sondern erkennen lediglich unsere eigenen Grenzen und verweisen Sie an Anbieter, die Ihre Ansprüche zu diesen Fragen besser erfüllen können. Da Sie eine Stellungnahme fordern, teilen wir Ihnen gerne mit, dass unsere Redaktion vollständig gegen Covid-19 geimpft ist. Bleiben Sie uns gewogen!

