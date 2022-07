Silikon-Spielzeug: Nicht für Lebensmittel

Gedacht sind sie eigentlich zum Stressabbau: sogenannte Pop it Fidget-Toys. Diese Spielzeuge bestehen aus Silikon und erinnern mit ihren halbkugelförmigen Wölbungen, die sich herunterdrücken lassen, an Eiswürfel-Behälter oder Pralinen-Formen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt jedoch davor, diese Spielzeuge für die Zubereitung von Lebensmitteln zu nutzen:1 So hat das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe Rezepte von Internet-Plattformen wie YouTube und TikTok ausprobiert. Bei Versuchen mit flüssiger Schokolade gingen besorgniserregende Chemikalien in erheblicher Menge in das Lebensmittel über. Das kann grundsätzlich mit allen fetthaltigen Lebensmitteln passieren, besonders bei höheren Temperaturen. Auch die Nutzung als Backform ist deshalb bedenklich. Die Spielzeuge werden bei der Herstellung ‑ anders als Silikonformen, die explizit für die Nutzung mit Lebensmitteln verkauft werden ‑ nicht ausreichend erhitzt, um flüchtige chemische Verbindungen zu entfernen. Für Lebensmittel geeignete Silikonformen lassen sich an einem entsprechenden Hinweis oder dem Becher-Gabel-Symbol erkennen.

– Gute Pillen – Schlechte Pillen 04/2022 / S.14