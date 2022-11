Editorial 6/2022

Liebe Leserin, lieber Leser,

vielleicht ist es Ihnen in den vergangenen Monaten schon aufgefallen: Auf unserer Webseite und in unseren Social-Media-Auftritten tut sich aktuell so einiges. Wir bauen unsere Online-Präsenz aus, um Sie noch regelmäßiger mit unabhängigen, verständlichen Informationen zu Arzneimitteln und anderen relevanten Gesundheitsthemen zu versorgen. Dazu finden Sie natürlich auch in dieser Ausgabe wieder viele spannende Artikel.

Auf S. 6 widmen wir uns dem Medikament Remdesivir – zum Beginn der Corona-Pandemie eine große Hoffnung für Erkrankte. Doch jetzt steht fest: Nur wenige profitieren vermutlich davon.

Fischig ging es indes in der Zulassungsstudie von Vazkepa® zu. Die beeindruckende schützende Wirkung des Fischöl-Präparats bei Herzinfarkten, Schlaganfällen und Todesfällen durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstand anscheinend durch einen unfairen Vergleich in der Zulassungsstudie.

Ein Urteil traf nun die Anbieter von Bioresonanz-Geräten der Marke „Bioscan“: Ein Gericht hat die Behauptungen, dass die Bioresonanz-Messung einen Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen oder erhöhte Cholesterin-Werte feststellen können, als Betrug eingestuft.

Schauen Sie daneben gern auf unserer Webseite und auf unseren Profilen auf Facebook und Twitter vorbei. Sehr freuen würde es uns auch, wenn Sie ein GPSP-Abo weiterempfehlen oder zu Weihnachten eins verschenken. Nur so können wir Ihnen auch in Zukunft gründlich recherchierte Inhalte frei von Werbung bieten.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihre Christina Mikalo

PDF-Download

– Gute Pillen – Schlechte Pillen 06/2022 / S.03