Editorial 03/2024

Liebe Leserin, lieber Leser,

etwa jede:r Zwanzigste leidet unter Herzschwäche. Im März haben wir über die Formen von Herzinsuffizienz und empfehlenswerte Lebensstilmaßnahmen informiert. In diesem Heft geht es nun um die Therapie. Die Krankheit wird mit bis zu fünf verschiedenen Medikamenten behandelt. Nach welchen Kriterien diese verordnet werden und was Sie zu deren Wirkungen und Nebenwirkungen wissen sollten, können Sie ab Seite 4 lesen. Auf Seite 12 haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ob mit Eisenzufuhr ein schwaches Herz gestärkt werden kann.

Ein Thema, das wir in den kommenden Heften immer wieder aufgreifen wollen und müssen, sind die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels. Dazu zählen leider auch die Allergien. Warum das so ist und was man unter einem Gewitterasthma versteht, erfahren Sie auf Seite 10.

Außerdem erwarten Sie in diesem Heft viele weitere spannende Informationen zu den Guten Pillen und den Schlechten Pillen. Das Gute ist, wir brauchen da kein Blatt vor den Mund zu nehmen, denn wir sind garantiert werbefrei und ohne äußere Einflussnahme.

Wenn Ihnen das gefällt, dann empfehlen Sie uns doch weiter. Wir freuen uns über jedes neue Abonnement.

Ihr

Jochen Schuler

