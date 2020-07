CT und gut?

Gute Pillen – Schlechte Pillen: 2020 / 04 S. 16

Tumore in der Lunge sind in Deutschland bei Männern die häufigste, bei Frauen die zweithäufigste Ursache für einen Krebstod. Betroffen sind vor allem starke Raucher. Lohnt sich für sie die Früherkennung per Computertomografie?