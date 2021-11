Schulmedizin? Weg mit dem Begriff!

Gute Pillen – Schlechte Pillen: 2021 / 06 S. 18

Die Medizin wird im alltäglichen Sprachgebrauch gerne in zwei Bereiche unterteilt: Schulmedizin und Alternativmedizin. Doch dieses Begriffspaar gaukelt Unterschiede und Gegensätze vor, die es so gar nicht gibt. Was Medizin ist und was nicht, hat nichts mit unterschiedlichen „Schulen“ zu tun. Wichtig ist etwas ganz anderes.