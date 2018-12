Neue Muskeln fürs Herz? Schön wär’s…

Gute Pillen – Schlechte Pillen: 2019 / 01 S. 25

Einen Betrug in diesem Ausmaß hat es in der Medizin nur selten gegeben: Über 30 wissenschaftliche Publikationen eines weltweit bekannten Forschers müssen auf Forderung seiner Heimat-Einrichtung, der berühmten Harvard Universität, zurückgezogen werden. Sie sollen gefälschte oder frei erfundene Ergebnisse enthalten. Die Vorwürfe wiegen so schwer, dass niemand an dem Betrug zweifelt. Die spannende Frage ist, ob nun eine ganze Forschungsrichtung zusammenbricht aufgrund dieses offensichtlichen Desasters.