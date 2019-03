Kurz und knapp: Vergiftungen App mit Mängeln

Gute Pillen – Schlechte Pillen: 2019 / 02 S. 15a

Trinkt ein Kind eine herumstehende Flüssigkeit, die dafür nicht gedacht ist, gelangt es an Medikamente oder knabbert an einer womöglich giftigen Pflanze, dann ist schneller Rat nötig. Eine an sich gute Idee ist die kos­tenfreie Smartphone-App „Vergiftungsunfälle bei Kindern“ des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR).4 Sie informiert über Vergiftungsrisiken im Haushalt, durch Pflanzen und Medikamente. Direkt anzuwählen über den Touchscreen ist der Giftnotruf, und Tipps für die Erste Hilfe gibt es auch.