Glosse: Die Medien anfüttern

Gute Pillen – Schlechte Pillen: 2022 / 01 S. 18

Gute Pillen - Schlechte Pillen finanziert sich über Abos und nicht über Werbung oder Geld von Interessengruppen. Das erhält unsere Unabhängigkeit!

Bei GPSP landen manchmal merkwürdige Ansinnen. Hersteller hoffen, dass wir aus ihren Pressemitteilungen zitieren. Andere wollen – selbstverständlich kostenlos – Beiträge für uns verfassen. Zu dumm nur, dass es sich um „Product Placement“ handelt, also um perfide in redaktionelle Artikel versteckte Werbung. Wieder andere bieten uns Geld an, damit wir die von ihren Kunden geschriebenen Beiträge in GPSP abdrucken. Alles vergebens. Sowas geht bei uns gar nicht!