Drei Fragen zur elektronischen Patientenakte

Gute Pillen – Schlechte Pillen: 2019 / 03 S. 25

Gute Pillen - Schlechte Pillen finanziert sich über Abos und nicht über Werbung oder Geld von Interessengruppen. Das erhält unsere Unabhängigkeit!

Digitalisierung in der Medizin ist derzeit in aller Munde. Was muss man über die Inhalte der Diskussionen wissen? Und was bedeuten die vielen technischen Begriffe? Darum geht es in unserer neuen Serie. In dieser ersten Folge schauen wir uns die elektronische Patientenakte genauer an.