So läuft’s beim Arzt besser

Muss ich mich als Patient blind darauf verlassen, was meine Ärztin oder mein Arzt empfiehlt?

Und kann ich dem glauben, was ich in Zeitschriften und Internet zu meiner Erkrankung finde? Wir haben Corinna Schaefer vom Ärztlichen Zentrum

für Qualität in der Medizin gefragt, wie Patientenleitlinien entstehen und warum sie im Gespräch mit Ärzten nützlich sind.