Fit ohne Ergänzung

Gute Pillen – Schlechte Pillen: 2018 / 02 S. 25

Gute Pillen - Schlechte Pillen finanziert sich über Abos und nicht über Werbung oder Geld von Interessengruppen. Das erhält unsere Unabhängigkeit!

Wer es darauf anlegt, findet in Drogerien und Apotheken unzählige Pulver, Gels, Kapseln oder Säfte, deren Inhaltsstoffe für mehr Kraft oder Ausdauer beim Sport sorgen sollen. Auch zur schnelleren Regeneration wird so manches angeboten – häufig direkt in einem der angesagten Sportstudios.